Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, έχασε με κάτω τα χέρια από τη Μονακό

Δεν πήρε το... μάθημά του και συνέχισε με εύκολη ήττα ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχασε άνετα με σκορ 92-84 από τη Μονακό στο «Gaston Medicin» και έπεσε στο 5-3 στην Ευρωλίγκα, με τους Μονεγάσκους να ανεβαίνουν στο ίδιο ρεκόρ, επικρατώντας επί αμφότερων των ελληνικών ομάδων στη «διαβολοβδομάδα».

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με συνεχόμενες επιθέσεις της Μονακό, οι οποίες κατέληξαν σε τρίποντο του Στραζέλ για το 3-0. Το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού ήρθε με φόλοου του Γιούρτσεβεν (3-2), ενώ ο Γκραντ από μέση απόσταση έγραψε το 3-4. Ο Ντιαλό απάντησε με εύκολο λέι απ (5-4), ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ σκόραρε με τον ίδιο τρόπο για το 7-4. Ο Στραζέλ πήρε βολές στον αιφνιδιασμό και τις έβαλε (9-4), με τον Ερνανγκόμεθ να βάζει το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων για το 9-7. Ο Ναν πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο ματς (11-10), ενώ οι Μήτογλου και Ναν έδωσαν το προβάδισμα στους «πράσινους» (13-14). Ο Ντιαλό απάντησε με τρίποντο (16-14), με τους Χέιζ και Οκόμπο να σκοράρουν ανενόχλητοι στη ρακέτα για το 20-14. Ο Ερνανγκόμεθ έβαλε το δεύτερό του τρίποντο (22-17), με τον Μίροτιτς να βάζει βολές για το 24-17. Ο Ναν σκόραρε για τρεις από τη γωνία (24-20), με τον Νέντοβιτς να του απαντάει για το 27-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με κλέψιμο και καλάθι του Ερνανγκόμεθ (27-22), ο οποίος έβαλε στη συνέχεια και δύο βολές για το 27-24. Ο Οκόμπο απάντησε με τον ίδιο τρόπο (29-24), με τους Νέντοβιτς και Μήτογλου να σκοράρουν εύκολα καλάθια για το 31-26. Ο Τζέιμς πέτυχε συνεχόμενα τρελά καλάθια (35-28), συνεχίζοντας αυτό το σερί του και ανεβάζοντας μόνος του τη διαφορά στους 9 (41-32). Οι βολές του Τάις διαμόρφωσαν την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (43-32), ενώ αυτή του Τζέιμς έφερε το σκορ στο 44-32. Ο Τάις κάρφωσε εντυπωσιακά (46-32), με τον Σλούκα να απαντάει με λέι απ για το 46-34. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έδωσε λύση με τρίποντο (47-37), με τον Μπλόσομγκεϊμ να απαντάει για το 50-37. Ο Σλούκας ευστόχησε σε λέι απ, ενώ ο Ναν με buzzer beater κάρφωμα έγραψε το 50-41 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με δύσκολο καλάθι του Ναν (50-43), πριν ο Γκραντ από κοντά γράψει το 50-45. Ο Χουάντσο κάρφωσε παίρνοντας και το φάουλ μετά από απίθανη φάση (50-48), με τον Τζέιμς να δίνει ανάσα στη Μονακό γράφοντας το 52-48 με δύσκολο σουτ. Ο Ναν μείωσε ξανά με σουτ μέσης απόστασης (52-50), πριν ο Μπλόσομγκεϊμ απαντήσει με λέι απ για το 54-50. Ο Ντιαλό και ο Οκόμπο ανέβασαν ξανά τη διαφορά για τη Μονακό με κάρφωμα και τρίποντο (59-53), πριν ο τελευταίος γράψει με λέι απ το 61-53. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν το καλό τους διάστημα με κάρφωμα του Μπλόσομγκεϊμ και χουκ του Χέιζ, παίρνοντας προβάδισμα 12 πόντων (65-53). Ο Μήτογλου έδωσε μία σημαντική λύση (65-55), πριν ο Γιούρτσεβεν βάλει μία βολή για το 65-56. Ο Τούρκος μείωσε με διπλή προσπάθεια από κοντά (65-58), με τον Νέντοβιτς να κερδίζει βολές και να βάζει τη μία για το 66-58. Ο Σέρβος με λέι απ διαμόρφωσε το 68-58 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, οι Όσμαν και Ναν σκόραραν και μείωσαν σε 70-62. Παρόλα αυτά, ένα τρίποντο του Μίροτιτς και ένα καλάθι του Χέιζ έγραψαν το 75-62 για τους γηπεδούχους. Ο Ναν έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό (75-64), με τον Μίροτιτς να απαντά με βολές για το 77-64. Ο Νέντοβιτς ανέβασε κι άλλο τη διαφορά με τρίποντο (80-64), με τους Στραζέλ και Οκόμπο να εκτοξεύουν το γαλλικό προβάδισμα πάνω από τους 20 πόντους (87-66), καθιστώντας διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά. Ο Ναν έριξε τη διαφορά με τρίποντο (87-71), πριν εκτελέσει εύστοχα δύο βολές για το 87-73. Ο Τάις κάρφωσε εμφατικά (89-73), με τον Ναν να παίζει… μόνος του για τον Παναθηναϊκό και να γράφει το 89-75. Ο Στραζέλ συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι με μακρινό σουτ (91-75), με τον Σλούκα να ρίχνει τη διαφορά στους 12 με συνεχόμενους πόντους (91-79). Ο Όσμαν έκανε μονοψήφιο το προβάδισμα των γηπεδούχων με τρίποντο (91-82), με μερικά διαδικαστικά δευτερόλεπτα να απομένουν και τη Μονακό να παίρνει εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

