«Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος»
Τα όσα είπε μετά την ήττα της ομάδας του ο Αλέξης Γαρπόζης
«Είχαμε πολλές απουσίες σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεχθήκαμε γρήγορα γκολ αλλά βγάλαμε αντίδραση. Είχαμε απουσίες, όμως υπολογίζουμε σε όλο το ρόστερ. Δόθηκε ένα πέναλτι και μείναμε πίσω στο σκορ. Είπαμε ότι θα ρισκάρουμε μετά το 70’, δεν περιμέναμε να δεχθούμε το γκολ. Είχαμε προϋποθέσεις πριν το τρίτο γκολ, αλλά μόλις το δεχθήκαμε τελείωσε το παιχνίδι. Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος».