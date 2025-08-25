Πλήγμα με Σάκα στην Άρσεναλ!

Άσχημα είναι τα νέα από το «Νησί» και την Άρσεναλ, καθώς ο τραυματισμός του Μπουκάγιο Σάκα είναι πιο σοβαρός από ό,τι υπολογιζόταν. Εκτός από το μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο τη Λίβερπουλ, θα χάσει και τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της Εθνικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με τον Sami Mokbel αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, εξαιτίας ενός τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Επομένως, όπως καταλαβαίνει κανείς θα απουσιάσει από το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Λίβερπουλ.

Επιπλέον, θα απουσιάσει και από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την εθνική Αγγλίας να τον στερείται τόσο με την Ανδόρα όσο και με τη Σερβία.

england365.gr