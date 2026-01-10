ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Yπάρχει ζωή στον... πλανήτη Άρη;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Yπάρχει ζωή στον... πλανήτη Άρη;

Χρειάζεται άμεση επιστροφή σε νικηφόρα αποτελέσματα και μάλιστα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο

Μετά από δύο σερί ισοπαλίες, στο τέλος του 2025 (2-2 με Ομόνοια Αραδίππου) και στο πρώτο παιχνίδι του 2026 (0-0 με τον Ολυμπιακό), ο Άρης καλείται να αντιδράσει και μάλιστα απέναντι σε μία ανταγωνίστριά του, φιλοξενώντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» την ΑΕΚ (19:00). Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», που μέχρι τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου μετρούσε μόνο νίκες (7) στην έδρα της, χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα που θα αναπτερώσει το ηθικό και δεν θα περιορίσει την τροχιά της προς τα πάνω.

Έχει ανάγκη δηλαδή να δείξει ότι υπάρχει... ζωή στον πλανήτη Άρη. Το συγκρότημα της Λεμεσού, όντας στην τέταρτη θέση με 31 βαθμούς, απέχει τρεις πόντους από τη σημερινή αντίπαλό του, όπως και από την Πάφος FC - που έχει όμως αγώνα λιγότερο -, ενώ νιώθει πλέον την ανάσα και των πιο κάτω ομάδων (σ.σ. ο πέμπτος ΑΠΟΕΛ έχει 27 και αγώνα λιγότερο).

Γι' αυτό ο σημερινός αγώνας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για να μην χάσει άλλο έδαφος και να επαναφέρει την υποψηφιότητά της ως διεκδικητής του τίτλου. Ο Άρτζομ Ράτζκοφ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γκάουσταντ, Σεμέδο, Κοβαλένκο, τον Νίκολιτς και τον τιμωρημένο Μακόσλαντ. Οι Γιαγκό και Καλούλου επέστρεψαν από το Κόπα Άφρικα και είναι διαθέσιμοι.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ: Με Βάργκα - Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

|

Category image

Καμία έγνοια η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φρένο» στις συζητήσεις με την Παρί - Ζητά μεγαλύτερο συμβόλαιο για να παραμείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσιμίκα βασικό «λύγισε» τη Σασουόλο η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φώναξε «παρών» ο Άρης, κρατάει... επαφή ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Τα παιδιά άξιζαν την νίκη»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με ηγέτη Ταρέμι ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από το Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: «Γκαζωμένος» κι ασταμάτητος προς τα 100 του!

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη - αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Για το θέμα του γκολ, χρειάζεται λεφτά...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η ζόρικη νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ντράζιτς το πήρε... πάνω του και ο ΑΠΟΕΛ γλίτωσε το χαρακίρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Χάμπος επέστρεψε στο γήπεδο και ο Άρης στις νίκες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νιγηρία στα ημιτελικά - Καθυστερεί η επιστροφή Ουζόχο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη