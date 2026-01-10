Yπάρχει ζωή στον... πλανήτη Άρη;

Μετά από δύο σερί ισοπαλίες, στο τέλος του 2025 (2-2 με Ομόνοια Αραδίππου) και στο πρώτο παιχνίδι του 2026 (0-0 με τον Ολυμπιακό), ο Άρης καλείται να αντιδράσει και μάλιστα απέναντι σε μία ανταγωνίστριά του, φιλοξενώντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» την ΑΕΚ (19:00). Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», που μέχρι τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου μετρούσε μόνο νίκες (7) στην έδρα της, χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα που θα αναπτερώσει το ηθικό και δεν θα περιορίσει την τροχιά της προς τα πάνω.

Έχει ανάγκη δηλαδή να δείξει ότι υπάρχει... ζωή στον πλανήτη Άρη. Το συγκρότημα της Λεμεσού, όντας στην τέταρτη θέση με 31 βαθμούς, απέχει τρεις πόντους από τη σημερινή αντίπαλό του, όπως και από την Πάφος FC - που έχει όμως αγώνα λιγότερο -, ενώ νιώθει πλέον την ανάσα και των πιο κάτω ομάδων (σ.σ. ο πέμπτος ΑΠΟΕΛ έχει 27 και αγώνα λιγότερο).

Γι' αυτό ο σημερινός αγώνας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για να μην χάσει άλλο έδαφος και να επαναφέρει την υποψηφιότητά της ως διεκδικητής του τίτλου. Ο Άρτζομ Ράτζκοφ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γκάουσταντ, Σεμέδο, Κοβαλένκο, τον Νίκολιτς και τον τιμωρημένο Μακόσλαντ. Οι Γιαγκό και Καλούλου επέστρεψαν από το Κόπα Άφρικα και είναι διαθέσιμοι.