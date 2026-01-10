«Πρεμιέρα» για τις ομάδες της Premier League στο FA Cup

«Ρίχνονται στη μάχη» του FA Cup οι 20 ομάδες της Premier League και το πρόγραμμα της φάσης των «64» περιλαμβάνει τέσσερις «μονομαχίες» μεταξύ ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει την Τότεναμ στο Λονδίνο, την Έβερτον να φιλοξενεί τη Σάντερλαντ, τη Νιούκαστλ να αναμετράται με την Μπόρνμουθ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και την Μπράιτον να δοκιμάζεται κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η κάτοχος του τροπαίου Κρίσταλ Πάλας έχει θεωρητικά εύκολο έργο, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάκλσφιλντ της έκτης κατηγορίας, ενώ η -πολυνίκης του θεσμού (με 14 τρόπαια)- Άρσεναλ αναμετράται στο «Φράτον Παρκ» με την Πόρτσμουθ της Championship (Β΄ κατηγορία).

Από την πλευρά της, η Τσέλσι... διασχίζει το Λονδίνο για να κοντραριστεί με την Τσάρλτον της Championship στο «Βάλεϊ», η -περυσινή φιναλίστ- Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Έξετερ της League One (Γ΄ κατηγορία), ενώ η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Μπάρνσλι στο «Άνφιλντ».

Το πρόγραμμα του 3ου γύρου στο Κύπελλο Αγγλίας:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-3 (4-3 στα πέναλτι)

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 1-1 (3-4 στα πέναλτι)

Σάββατο 10/01

14:15 Γουλβς-Σρούσμπερι

14:15 Έβερτον-Σάντερλαντ

14:15 Τσέλτεναμ-Λέστερ

14:15 Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας

17:00 Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον

17:00 Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ

17:00 Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ

17:00 Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο

17:00 Μπέρνλι-Μίλγουολ

17:00 Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον

17:00 Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον

17:00 Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ

17:00 Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι

17:00 Τότεναμ-Άστον Βίλα

19:45 Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ

19:45 Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ

19:45 Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ

22:00 Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι

Κυριακή 11/01

14:00 Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς

16:00 Πόρτσμουθ-Άρσεναλ

16:30 Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς

16:30 Νόριτς-Γουόλσολ

16:30 Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ

16:30 Χαλ-Μπλάκμπερν

16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ

18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον

Δευτέρα 12/01

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι