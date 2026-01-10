ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πρεμιέρα» για τις ομάδες της Premier League στο FA Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πρεμιέρα» για τις ομάδες της Premier League στο FA Cup

Στον θεσμό των εκπλήξεων, δεν χωράνε προγνωστικά...

«Ρίχνονται στη μάχη» του FA Cup οι 20 ομάδες της Premier League και το πρόγραμμα της φάσης των «64» περιλαμβάνει τέσσερις «μονομαχίες» μεταξύ ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει την Τότεναμ στο Λονδίνο, την Έβερτον να φιλοξενεί τη Σάντερλαντ, τη Νιούκαστλ να αναμετράται με την Μπόρνμουθ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και την Μπράιτον να δοκιμάζεται κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η κάτοχος του τροπαίου Κρίσταλ Πάλας έχει θεωρητικά εύκολο έργο, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάκλσφιλντ της έκτης κατηγορίας, ενώ η -πολυνίκης του θεσμού (με 14 τρόπαια)- Άρσεναλ αναμετράται στο «Φράτον Παρκ» με την Πόρτσμουθ της Championship (Β΄ κατηγορία). 

Από την πλευρά της, η Τσέλσι... διασχίζει το Λονδίνο για να κοντραριστεί με την Τσάρλτον της Championship στο «Βάλεϊ», η -περυσινή φιναλίστ- Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Έξετερ της League One (Γ΄ κατηγορία), ενώ η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Μπάρνσλι στο «Άνφιλντ».

Το πρόγραμμα του 3ου γύρου στο Κύπελλο Αγγλίας:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-3 (4-3 στα πέναλτι)

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 1-1 (3-4 στα πέναλτι)

Σάββατο 10/01

14:15 Γουλβς-Σρούσμπερι

14:15 Έβερτον-Σάντερλαντ

14:15 Τσέλτεναμ-Λέστερ

14:15 Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας

17:00 Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον

17:00 Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ

17:00 Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ

17:00 Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο

17:00 Μπέρνλι-Μίλγουολ

17:00 Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον

17:00 Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον

17:00 Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ

17:00 Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι

17:00 Τότεναμ-Άστον Βίλα

19:45 Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ

19:45 Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ

19:45 Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ

22:00 Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι

Κυριακή 11/01

14:00 Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς

16:00 Πόρτσμουθ-Άρσεναλ

16:30 Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς

16:30 Νόριτς-Γουόλσολ

16:30 Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ

16:30 Χαλ-Μπλάκμπερν

16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ

18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον

Δευτέρα 12/01

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέχρι τότε θα λείψει ο Ελ Κααμπί από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Yπάρχει ζωή στον... πλανήτη Άρη;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΠΟΕΛ-Ακρίτας & Άρης-ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Για να τριτώσει το... καλό στη Λεμεσό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Aτύχημα για την Εθνική ομάδα χάντμπολ στην Εσθονία - Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πρεμιέρα» για τις ομάδες της Premier League στο FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ομόνοια τον έχει και νιώθει ασφάλεια...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Παγίδες» για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πριν το μεταξύ τους ραντεβού

Ελλάδα

|

Category image

Ο Giannis σφράγισε το «διπλό» των Μπακς επί των Λέικερς

NBA

|

Category image

«Καυτό» το φινάλε της α΄ φάσης στη Β΄ Κατηγορία - Πρόγραμμα και βαθμολογία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μπόλικη μπάλα στο τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (10/01)

TV

|

Category image

Έτσι έχει η κατάταξη στη Euroleague μετά το πέρας της 21ης αγωνιστικής

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγραψε ιστορία το Μαρόκο του Ελ Κααμπί: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά από 21 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά με Σάσα και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: «Συμφωνία με Ζενίτ για Ντρκούσιτς», γράφουν στη Ρωσία

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη