«Παγίδες» για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πριν το μεταξύ τους ραντεβού

Με τρία ματς επαναρχίζει η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου (την Τετάρτη 14/1), Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι με νωπές τις δάφνες από το 3-0 επί του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Super Cup, πηγαίνουν στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο. Ο οποίος τα έδωσε όλα, αλλά ηττήθηκε κι αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. 

Οι ασπρόμαυροι ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό που, πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν, παραδόθηκε στα χέρια του Άρη. Ήταν η τρίτη σερί ήττα σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που, όπως κι οι Περιστεριώτες, χρειάζονται βαθμούς για να ανασάνουν πιο ελεύθερα.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ παίζει την Κυριακή με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ

19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Άρης – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

