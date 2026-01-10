Μέχρι τότε θα λείψει ο Ελ Κααμπί από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «λάμπει» και στο Copa Africa. Ο «killer» του Ολυμπιακού ηγείται στην πορεία του Μαρόκου, καθώς με ασίστ άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη-πρόκριση επί του Καμερούν.

Η εθνική ομάδα του αρχισκόρερ των Πειραιωτών έκλεισε θέση στα ημιτελικά του τουρνουά (14/1), κάτι που σημαίνει πως έχει σίγουρα δύο παιχνίδια ακόμα, καθώς ακόμα και αν δεν προκριθεί στον μεγάλο τελικό της 18ης Γενάρη, θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό που θα γίνει μια μέρα νωρίτερα (17/1).

Αυτό σημαίνει πως ο Ελ Καμπί εκτός από το ματς του Σαββάτου (10/1) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι θα χάσει τον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ και είναι αμφίβολο κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

gazzetta.gr