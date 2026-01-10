Έτσι έχει η κατάταξη στη Euroleague μετά το πέρας της 21ης αγωνιστικής
Προχώρησαν με νίκες, ΠΑΟ και Ολυμπιακός αλλά παραμένουν στα χαμηλά...
Mετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώρας σχετικά εύκολα της Μπάγερν στο ΣΕΦ με 95-80. Έτσι μέτρησε τη 12η του νίκη ενώ μετρά και οκτώ ήττες, χρωστώντας και την αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (12/03).
Οι ερυθρόλευκοι είναι στην 8η θέση, μία πίσω από τον Παναθηναϊκό που με το τέλος της 21ης στροφής έχει ρεκόρ 13-8.
Από εκεί και πέρα, στα ματς της Παρασκευής (09/01), η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Παρτίζαν στην Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι έκανε το 2/2 στην διπλή αγωνιστική με τη νίκη της και επί της Αναντολού Εφές με 87-74.
Τέλος, η Μπασκόνια πήρε το αμφίρροπο παιχνίδι με την Βιλερμπάν κερδίζοντας με 78-73.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-8
- * Ολυμπιακός 12-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-11
- Dubai Basketball 10-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- * Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-14
- Μπασκόνια 7-14
- Αναντολού Εφές 6-15
- Βιλερμπάν 6-15
- Παρτίζαν 6-15
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί.
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 14/1
21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός
Πέμπτη 15/1
18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα