Έτσι έχει η κατάταξη στη Euroleague μετά το πέρας της 21ης αγωνιστικής

Προχώρησαν με νίκες, ΠΑΟ και Ολυμπιακός αλλά παραμένουν στα χαμηλά...

Mετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώρας σχετικά εύκολα της Μπάγερν στο ΣΕΦ με 95-80. Έτσι μέτρησε τη 12η του νίκη ενώ μετρά και οκτώ ήττες, χρωστώντας και την αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (12/03).

Οι ερυθρόλευκοι είναι στην 8η θέση, μία πίσω από τον Παναθηναϊκό που με το τέλος της 21ης στροφής έχει ρεκόρ 13-8.

Από εκεί και πέρα, στα ματς της Παρασκευής (09/01), η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Παρτίζαν στην Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι έκανε το 2/2 στην διπλή αγωνιστική με τη νίκη της και επί της Αναντολού Εφές με 87-74.

Τέλος, η Μπασκόνια πήρε το αμφίρροπο παιχνίδι με την Βιλερμπάν κερδίζοντας με 78-73.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Μπαρτσελόνα 14-7
  5. * Φενέρμπαχτσε 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  7. Παναθηναϊκός 13-8
  8. * Ολυμπιακός 12-8
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 11-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Dubai Basketball 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. * Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-14
  17. Μπασκόνια 7-14
  18. Αναντολού Εφές 6-15
  19. Βιλερμπάν 6-15
  20. Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί.

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

