Έτσι έχει η κατάταξη στη Euroleague μετά το πέρας της 21ης αγωνιστικής

Mετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώρας σχετικά εύκολα της Μπάγερν στο ΣΕΦ με 95-80. Έτσι μέτρησε τη 12η του νίκη ενώ μετρά και οκτώ ήττες, χρωστώντας και την αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (12/03).

Οι ερυθρόλευκοι είναι στην 8η θέση, μία πίσω από τον Παναθηναϊκό που με το τέλος της 21ης στροφής έχει ρεκόρ 13-8.

Από εκεί και πέρα, στα ματς της Παρασκευής (09/01), η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Παρτίζαν στην Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι έκανε το 2/2 στην διπλή αγωνιστική με τη νίκη της και επί της Αναντολού Εφές με 87-74.

Τέλος, η Μπασκόνια πήρε το αμφίρροπο παιχνίδι με την Βιλερμπάν κερδίζοντας με 78-73.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 * Ολυμπιακός 12-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai Basketball 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 * Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-14 Μπασκόνια 7-14 Αναντολού Εφές 6-15 Βιλερμπάν 6-15 Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί.

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα