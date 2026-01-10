Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΠΟΕΛ-Ακρίτας & Άρης-ΑΕΚ

Mε δύο αγώνες που αρχίζουν στις 19:00 συνεχίζεται σήμερα η δράση για την 17η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τον Ακρίτα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.17 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, 6.10 στην ισοπαλία και 19.00 στην επικράτηση της ομάδας της Χλώρακας. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.35 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.90.

Την ίδια ώρα στο Αλφαμέγα ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ με την Stoiximan να δίνει απόδοση 2.70 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 2.82 στην ισοπαλία και 2.87 στη νίκη της ομάδας της Λάρνακας. Το ενδεχόμενο να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στο 1.98, ενώ το ενδεχόμενο υπόδειξης κόκκινης κάρτας αποτιμάται στα 2.95.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

