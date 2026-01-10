Η Ομόνοια τον έχει και νιώθει ασφάλεια...

Για να πάρει μία ομάδα πρωτάθλημα, ή αν μη τι άλλο να υλοποιήσει τους στόχους της, επιβάλλεται να έχει κάτω από την εστία της, έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Αυτόν που θα πει όχι σε «άπιαστο» σουτ, κεφαλιά, πλασέ ή ότιδήποτε κατευνθυνθεί προς την εστία του.

Και η Ομόνοια τον έχει εδώ και μία εφταετία στις τάξεις της. Ο Φαμπιάνο στο ματς με την ΑΕΛ ήταν σημείο αναφοράς γιατί σε μία βραδιά που το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ δεν… τράβηξε, αυτός πήρε πάνω του την... απόδραση. Η φάση στο 44΄ με την κεφαλιά του Σαβό, θα είναι σημείο αναφοράς.

Έκανε και άλλη επέμβαση στην επανάληψη και η Ομόνοια πήρε ένα σπουδαίο διπλό.

Χ.Χ