ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια τον έχει και νιώθει ασφάλεια...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ομόνοια τον έχει και νιώθει ασφάλεια...

Ο Φαμπιάνο βγήκε μπροστά και οι Ομονοιάτες χάρηκαν σπουδαίο διπλό.

Για να πάρει μία ομάδα πρωτάθλημα, ή αν μη τι άλλο να υλοποιήσει τους στόχους της, επιβάλλεται να έχει κάτω από την εστία της, έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Αυτόν που θα πει όχι σε «άπιαστο» σουτ, κεφαλιά, πλασέ ή ότιδήποτε κατευνθυνθεί προς την εστία του.

Και η Ομόνοια τον έχει εδώ και μία εφταετία στις τάξεις της. Ο Φαμπιάνο στο ματς με την ΑΕΛ ήταν σημείο αναφοράς γιατί σε μία βραδιά που το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ δεν… τράβηξε, αυτός πήρε πάνω του την... απόδραση. Η φάση στο 44΄ με την κεφαλιά του Σαβό, θα είναι σημείο αναφοράς.

Έκανε και άλλη επέμβαση στην επανάληψη και η Ομόνοια πήρε ένα σπουδαίο διπλό.

Χ.Χ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέχρι τότε θα λείψει ο Ελ Κααμπί από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Yπάρχει ζωή στον... πλανήτη Άρη;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΠΟΕΛ-Ακρίτας & Άρης-ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Για να τριτώσει το... καλό στη Λεμεσό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Aτύχημα για την Εθνική ομάδα χάντμπολ στην Εσθονία - Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πρεμιέρα» για τις ομάδες της Premier League στο FA Cup

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ομόνοια τον έχει και νιώθει ασφάλεια...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Παγίδες» για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πριν το μεταξύ τους ραντεβού

Ελλάδα

|

Category image

Ο Giannis σφράγισε το «διπλό» των Μπακς επί των Λέικερς

NBA

|

Category image

«Καυτό» το φινάλε της α΄ φάσης στη Β΄ Κατηγορία - Πρόγραμμα και βαθμολογία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μπόλικη μπάλα στο τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (10/01)

TV

|

Category image

Έτσι έχει η κατάταξη στη Euroleague μετά το πέρας της 21ης αγωνιστικής

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγραψε ιστορία το Μαρόκο του Ελ Κααμπί: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά από 21 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά με Σάσα και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: «Συμφωνία με Ζενίτ για Ντρκούσιτς», γράφουν στη Ρωσία

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη