Για να τριτώσει το... καλό στη Λεμεσό η ΑΕΚ

Να τριτώσει το καλό στους αγώνες της μέσα στο «Αλφαμέγα» θα επιδιώξει απόψε (19:00) η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη. Στις δύο προηγούμενες επισκέψεις της στο γήπεδο της Λεμεσού, στο πλαίσιο του φετινού πρωταθλήματος, η ομάδα της Λάρνακας μετρά ισάριθμες νίκες, σε βάρος του Απόλλωνα (1-2) την 9η αγωνιστική και σε βάρος της ΑΕΛ (0-1) την 15η αγωνιστική.

Οι κιτρινοπράσινοι θα επιδιώξουν το διπλό, όχι μόνο για να διατηρηθούν σε επαφή με την κορυφή, αλλά και για να αυξήσουν στο +6 τη διαφορά τους από την «Ελαφρά Ταξιαρχία» που θεωρείται εκ των βασικών τους ανταγωνιστών. Πλήγμα για την ΑΕΚ αποτελεί ο νέος τραυματισμός του Μάρκους Ροντέν, αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάκωση στο γόνατο και υπολογίζεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 εβδομάδες. Η ομάδα θα στερηθεί έναν κομβικό της παίκτη στις κρίσιμες αναμετρήσεις που θα δώσει αυτό τον μήνα σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ενόψει Άρη, διαθέσιμος είναι ο Καμπρέρα που εξέτισε την τιμωρία του. Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς και Καμπρέρα ή Μπάγιτς. Οι δύο τελευταίοι διεκδικούν με περίπου ίσες πιθανότητες τη θέση στο 9.