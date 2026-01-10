Ερασιτεχνική αντίδραση για τέτοιο επίπεδο

Η άμυνα της ΑΕΛ αντίδρασε εντελώς ερασιτεχνικά στο δεύτερο γκολ της Ομόνοιας στο 85ο λεπτό. Νομιζόμενοι πως ο Μαέ ήταν οφσάιντ, σταμάτησαν, τόσο οι αμυντικοί όσο και ο Οτσόα και όταν άρχισαν να τρέχουν ήταν... αργά.

Εν τέλει, το VAR, παρά την αρχική απόφαση του βοηθού να υποδείξει οφσάιντ, το μέτρησε και το 0-2 ήταν γεγονός, προς απογοήτευση όλων στην ΑΕΛ.

Ουσιαστικά η Λεμεσιανή ομάδα έχασε το... δικαίωμα στα πέντε λεπτά που θα απέμεναν, συν τις καθυστερήσεις, να διεκδικήσει κέρδος.

Χ.Χ