Με τον ενθουσιασμό του α' γύρου για να κρατήσει επαφή ο ΑΠΟΕΛ

Το σερί που είχε φτιάξει κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου o ΑΠΟΕΛ, όντας αήττητος από την 3η μέχρι τη 10η αγωνιστική (πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες), είχε δημιουργήσει φοβερές προοπτικές. Αυτό θέλει να επαναλάβει και στον δεύτερο γύρο η ομάδα της Λευκωσίας ώστε να επαναφέρει αυτόν τον ενθουσιασμό και να κυνηγήσει με περισσότερες αξιώσεις μία θέση στα ψηλότερα διαζώματα. Το πρώτο βήμα έγινε με την ευρεία νίκη επί της Ένωσης (2-0) και σήμερα (19:00) καλείται να βάλει κι άλλο λιθαράκι φιλοξενώντας τον Ακρίτα στο ΓΣΠ.

Αναμφισβήτητα, οι γαλαζοκίτρινοι είναι το μεγάλο φαβορί, όμως καθρέφτης είναι το γήπεδο, όπου μεσοβδόμαδα λίγο έλειψε να την πατήσει στο κύπελλο από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, μία ομάδα Β’ Κατηγορίας (σ.σ. εντέλει νίκησε με το στενό 1-0). Σίγουρα τα όσα κυκλοφορούν στο οικονομικό δεν πρέπει να επηρεάσουν και να παρουσιαστεί με το... σωστό πρόσωπο.

Στα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία δεν συμπεριλαμβάνονται ο Πιέρος, o oποίος βρίσκεται στην Αυστρία για να περάσει από χειρουργική επέμβαση, καθώς και οι Ρόσα και Μαϊόλι.