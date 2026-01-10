«Καυτό» το φινάλε της α΄ φάσης στη Β΄ Κατηγορία - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Σε αρκετά γήπεδα θα είναι στραμμένα τα βλέμματα του σημερινού (14:30) μενού της Β΄ Κατηγορίας καθώς με το πέρας της 15ης αγωνιστικής, που είναι και η τελευταία της α' φάσης, θα συγκροτηθούν τα δύο γκρουπ (από οκτώ ομάδες) της β' φάσης. Εκεί που οι ομάδες θα δώσουν άλλους 14 αγώνες για την άνοδο και για τη διαβάθμιση στο β' γκρουπ. Φυσικά το ένα εισιτήριο για τα… σαλόνια είναι «καπαρωμένο» από τη διαστημική Νέα Σαλαμίνα (12-2-0) που έχει «αγγίξει» και το πρωτάθλημα.

Πέραν των ερυθρολεύκων, θέση στο α’ γκρουπ, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων στην τελευταία αγωνιστική, έχουν επίσης ΠΑΕΕΚ (36β.), Αγία Νάπα (25β.) και Δόξα (24β.) Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα άλλαξαν κατά πολύ μετά και την απόφαση του αθλητικού δικαστή να τιμωρήσει με αφαίρεση τριών βαθμών την Καρμιώτισσα.

Στην Περιστερώνα, η Ομόνοια 29ης Μαΐου πιθανόν να εξασφαλίσει είσοδο στο γκρουπ ανόδου, ακόμη και αν χάσει από τη ΜΕΑΠ, αφού για να μείνει εκτός θα πρέπει να κερδίσουν τόσο ο ΑΣΙΛ (παίζει στα Λύμπια με την Αγία Νάπα), η Καρμιώτισσα (εντός με Ηρακλή) όσο και ο Διγενής που δοκιμάζεται εκτός έδρας (Δρομολαξιά) με τον Σπάρτακο. Η ομάδα της Μόρφου μπαίνει από μειονεκτική θέση στο φινάλε και στον εκτός έδρας αγώνα της με τον Σπάρτακο αφού, όντας στην 9η θέση, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Σάββατο (14:30)

ΑΣΙΛ-Αγία Νάπα

ΑΕΖ-Χαλκάνορας

Ομόνοια 29Μ-ΜΕΑΠ

ΠΑΕΕΚ-Αχ./Ονήσιλος

Σπάρτακος-Διγενής Μόρφου

Καρμιώτισσα-Ηρακλής Γερ.,

Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Κυριακή (14:30)

Εθνικός Λατσιών-Δόξα

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 38

2. ΠΑΕΕΚ 26

3. Αγία Νάπα 25

4. Δόξα 24

5. Ομόνοια 29Μ 23

6. ΑΣΙΛ 22

7. Καρμιώτισσα 21

8. ΜΕΑΠ 21

9. Διγενής Μόρφου 20

10. ΑΠΕΑ Ακρ. 18

11. Χαλκάνορας 16

12. Σπάρτακος 13

13. Ηρακλής 13

14. Εθνικός Λατσιών 12

15. ΑΕΖ 9,

16. Αχ./ Ονήσιλος 4.