Ο Giannis σφράγισε το «διπλό» των Μπακς επί των Λέικερς

Άρχισαν και... αφηνιάζουν τα «ελάφια».

Με... μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες στο NBA, επικρατώντας των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 105-101. Ο "Greek Freak" ήταν καθοριστικός στην άμυνα και την επίθεση και βοήθησε τα «ελάφια» να πανηγυρίσουν την πέμπτη νίκη τους σε επτά ματς από τις 27 Δεκεμβρίου.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπακς με 22 πόντους και ο "Giannis" πρόσθεσε 21, ωστόσο ήταν αυτός που «κλείδωσε» τη νίκη των φιλοξενούμενων... Και αυτό γιατί, με το σκορ στο 101-101, ο σούπερ σταρ των Μπακς έριξε... τάπα σε προσπάθεια του ΛεΜπρόν Τζέιμς για λέι απ, 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. 

Στη συνέχεια ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κέρδισε φάουλ από τον Λούκα Ντόντσιτς σε προσπάθεια για τρίποντο και με 2/3 βολές «έγραψε» το 103-101, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ ο Γιάννης «κλείδωσε» την επικράτηση των Μπακς, κλέβοντας την μπάλα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές είχε, επίσης, ο Κάιλ Κούζμα με 13 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ (11 πόντοι και 12 ριμπάουντ). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Στο «στρατόπεδο» των Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ με 26 πόντους (με 10/21 σουτ εντός πεδιάς), 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όπως και ο Λούκα Ντόντσιτς που είχε απολογισμό 24 πόντους (με 8/25 σουτ εντός πεδιάς), 9 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Στο μεταξύ, αν και βρέθηκαν να χάνουν με διαφορά 21 πόντων στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν την 16η διαδοχική νίκη τους επί των Γκρίζλις, επικρατώντας στο Μέμφις με 117-116. Σε ένα ματς που και οι δύο αντίπαλοι είχαν απουσίες, ο Τζέιλεν Ουίλιαμς με 26 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 23 πόντους. 

Από εκεί και πέρα, το Φοίνιξ πέτυχε την δεύτερη σερί νίκη του, καταβάλοντας στην Αριζόνα την αντίσταση των Νικς με 112-107. Προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία, οι Σανς στηρίχθηκαν στο δίδυμο των Ντέβιν Μπούκερ (31 πόντοι με 10/23 σουτ εντός πεδιάς και 8 ριμπάουντ) και Ντίλον Μπρουκς (27 πόντοι). Από την πλευρά τους, οι Νεοϋορκέζοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σημειώνει 27 και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να πετυχαίνει νταμπλ νταμπλ με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τέλος, το Χιούστον ηττήθηκε 111-105 από τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ, ωστόσο ο Κέβιν Ντουράντ ευστόχησε σε τρίποντο στη διάρκεια του τρίτου δωδεκαλέπτου και «σκαρφάλωσε» στην έβδομη θέση της λίστας με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, ξεπερνώντας τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο "KD" τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και έφτασε τους 31.435 στην καριέρα του, την ώρα που την πρώτη εξάδα των καλύτερων σκόρερ του πρωταθλήματος συγκροτούν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς (42.601), Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (38.387), Καρλ Μαλόουν (36.928), Κόμπι Μπράιαντ (33.643), Μάικλ Τζόρνταν (32.292) και Ντιρκ Νοβίτσκι (31.560). Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Τορόντο 125-117

Ορλάντο-Φιλαδέλφεια 91-103

Ουάσινγκτον-Νέα Ορλεάνη 107-128

Μπρούκλιν-Λ.Α. Κλίπερς 105-121

Μέμφις-Οκλαχόμα Σίτι 116-117 

Ντένβερ-Ατλάντα 87-110

Φοίνιξ-Νέα Υόρκη 112-107 

Γκόλντεν Στέιτ-Σακραμέντο 137-103

Πόρτλαντ-Χιούστον 111-105

Λ.Α. Λέικερς-Μιλγουόκι 101-105

