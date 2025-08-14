Ο Αρτέτα σκέφτεται Καλαφιόρι αντί του Λιούις-Σκέλι

Ο Καλαφιόρι εντυπωσιάζει με την πρόσφατη φόρμα του, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Ισπανού τεχνικού, παρότι ο Λιούις-Σκέλι προέρχεται από μια ιδιαίτερα δυνατή σεζόν και αποτελεί σταθερή επιλογή στην άμυνα.

Η πιθανή αυτή αλλαγή αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που επικρατεί στις θέσεις των μπακ στην Άρσεναλ, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για μια απαιτητική δοκιμασία απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο και σε μια από τις πιο καυτές έδρες της Premier League.

sdna.gr