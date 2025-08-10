Επίσημα παίκτης της Σάντερλαντ ο Μαζουακού

Παίκτης των "Μαύρων Γατών" για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Αρτούρ Μαζουακού.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αφήνει πίσω του την Μπεσίκτας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντερλαντ.

Ο 31χρονος αριστερός μπακ ενισχύει τις "Μαύρες Γάτες" στην επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία και έρχεται στο νησί μετά το πέρασμα του από την Γουέστ Χαμ, όπου και κατέγραψε 105 συμμετοχές.

