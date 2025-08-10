ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα παίκτης της Σάντερλαντ ο Μαζουακού

Ο Αρτούρ Μαζουακού επιστρέφει στην Premier League για λογαριασμό της Σάντερλαντ

Παίκτης των "Μαύρων Γατών" για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Αρτούρ Μαζουακού.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αφήνει πίσω του την Μπεσίκτας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντερλαντ.

Ο 31χρονος αριστερός μπακ ενισχύει τις "Μαύρες Γάτες" στην επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία και έρχεται στο νησί μετά το πέρασμα του από την Γουέστ Χαμ, όπου και κατέγραψε 105 συμμετοχές.

Διαβαστε ακομη