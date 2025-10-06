ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Πράσινο φως της UEFA για... υπερατλαντική διεξαγωγή στο Μαϊάμι!

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Πράσινο φως της UEFA για... υπερατλαντική διεξαγωγή στο Μαϊάμι!

Η La Liga ετοιμάζει βαλίτσες για ΗΠΑ, αφού απομένουν πια μόνο τα τυπικά για την επίσημη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι. Στο ίδιο μονοπάτι και η Serie A με το Μίλαν - Κόμο στην Αυστραλία.

Από το «Θεράμικα» στο... Μαϊάμι. Η La Liga ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με το πρώτο της επίσημο ματς εκτός συνόρων. Η ισπανική λίγκα είχε ήδη εγκρίνει τη διεξαγωγή της δυνατής «μονομαχίας» ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα στο Μαϊάμι, και, όπως έγινε γνωστό, το δικό της πράσινο φως έδωσε και η UEFA.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, το παιχνίδι του ισπανικού πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί πράγματι στην... άλλη άκρη του κόσμου, σε μια απόφαση που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε οπαδούς και ποδοσφαιρόφιλους.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως η ίδια η UEFA, παρ'ότι ενέκρινε αυτό το πλάνο, έσπευσε να τονίσει πως είναι «αντίθετη με τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό» και υπογράμμισε πως αυτή η απόφαση αποτελεί «εξαίρεση και όχι δεδικασμένο». Βάσει αυτών δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δείχνει να δίνει... χαριστικά το δικαίωμα στις Βιγιαρεάλ, Μπαρτσελόνα και La Liga να παίξουν μακριά από την Ισπανία.

Ό,τι ακριβώς ισχύει για αυτό το παιχνίδι, ισχύει και για το Μίλαν - Κόμο που φαίνεται πως θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο στην Αυστραλία!

gazzetta.gr

