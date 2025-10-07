ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν ο Απόλλωνας κερδίζει: Η τριάδα με μηδέν και οι πέντε σκόρερ

Στατιστικά στοιχεία για τη μέχρι σήμερα πορεία των κυανολεύκων.

Τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες είναι ο απολογισμός του Απόλλωνα σε αυτές τις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα, οι γαλάζιοι πήραν το τρίτο τους τρίποντο καταφέρνοντας, όπως και στις άλλες δύο νίκες, να πάρουν το ζητούμενο χωρίς να παραβιαστεί η εστία τους. Θυμίζουμε ότι πέρα από την ομάδα της Χλώρακας (2-0), το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή κέρδισε την Πάφος FC (0-1) την Ένωση (3-0).

Στο ματς με τον Ακρίτα δίχτυα βρήκαν οι Μπράντον Τόμας και Μαλεκκίδης, με τον πρώτο να σκοράρει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Απόλλωνα, ενώ ο δεύτερος το έβδομο συνολικά στα χρόνια που βρίσκεται στο Κολόσσι.

Με την προσθήκη των δύο στη λίστα με τους σκόρερ της τρέχουσας σεζόν, πλέον ο Απόλλωνας αριθμεί πέντε. Θυμίζουμε ότι δύο φορές είχε βρει δίχτυα ο Βέισμπεκ, στην ήττα της πρεμιέρας από τον συμπολίτη Άρη (3-1) και στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Πάφος FC (0-1). Ισάριθμα γκολ έχει και ο Ισπανός επιθετικός Σέρχιο Καστέλ, που έβαλε δύο τέρματα στον αγώνα με την Ένωση (3-0), στον οποίο το σκορ είχε ανοίξει ο Κβίντα.

