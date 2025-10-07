Ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα παιδιά του: «Μην τα ανεβάσετε ξανά σε καμία πλατφόρμα, φτάνει»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε μέσω Instagram, αντιδρώντας στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν την οικογένεια και τα παιδιά του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του, ζητώντας να σταματήσει οποιαδήποτε αναπαραγωγή φωτογραφιών ή αναφορών στα παιδιά του από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως έγραψε: «Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».