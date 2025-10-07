Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Πιέρου

Με τραυματισμό αποχώρησε ο Πιέρος Σωτηρίου από την αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, γεγονός που προκάλεσε πρόσκαιρη ανησυχία στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ. Οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν ωστόσο ήταν καθησυχαστικές, καθώς διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οίδημα, χωρίς κάτι πιο σοβαρό.

Ο Κύπριος φορ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα για λίγες ημέρες και δεν θα ενισχύσει την Εθνική ομάδα στα προσεχή ματς με Βοσνία και Σαν Μαρίνο.

Ο στόχος είναι να δώσει το παρών του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.