Συμφωνούμε και διαφωνούμε με τον Μπεργκ: Η διαιτησία, το πέναλτι και η πραγματικότητα

Η αλήθεια είναι πως προκάλεσε εντύπωση η αναφορά του Χένινγκ Μπεργκ για το πέναλτι που κέρδισε ο Άρης στο ντέρμπι με την Ομόνοια. Ακόμη και με γυμνό μάτι φάνηκε ότι το χέρι του Αγκουζούλ ήταν ανοιχτό και σε αφύσικη θέση.

Για τη συγκεκριμένη φάση ο Νορβηγός προπονητής είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες».

Το μεγάλο λάθος του διαιτητή είναι ότι δεν αντιλήφθηκε ο ίδιος την παράβαση και περίμενε υπόδειξη από το VAR.

Ωστόσο, μια άλλη αναφορά του Νορβηγού για τη διαιτησία πρέπει να απασχολήσει τόσο την ΚΟΠ όσο και την Επιτροπή Διαιτησίας. Είπε ότι ο διαιτητής δεν ήταν στο επίπεδο των δύο ομάδων, αλλά και του κυπριακού πρωταθλήματος.

Εμείς γενικεύουμε λίγο την τοποθέτηση του Μπεργκ και θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Ενώ το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου σε αρκετούς τομείς, η κυπριακή διαιτησία δεν ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από διαιτητές με προσωπικότητα, αντίληψη και κυρίως αυτοπεποίθηση. Δυστυχώς, κάθε χρόνο ακούμε ευχολόγια, χωρίς να διαπιστώνεται κάποια πρόοδος.

Α.Σ