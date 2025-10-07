ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο… φευγάτος που έγινε απαραίτητος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο… φευγάτος που έγινε απαραίτητος

Τα δίνει όλα ο Σέρβος επιθετικός!

Ακόμη και μέχρι πρόσφατα ακουγόταν πως ο Στέφαν Ντράζιτς θα αποχωρήσει από τον ΑΠΟΕΛ. Όμως, ο 33χρονος Σέρβος επιθετικός παρέμεινε ντυμένος στα γαλαζοκίτρινα και τα δίνει όλα για την ομάδα του. Και δικαιώνεται!

Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου πέτυχε δύο γκολ και υπενθύμισε πως παραμένει ένας παίκτης ουσίας, με εμπειρία, συγκέντρωση στο αγωνιστικό πλάνο, έχοντας στο μυαλό του μόνο πώς θα κερδίσει η ομάδα του.

Σε μια ομάδα που στοχεύει ψηλά, ποδοσφαιριστές με τέτοια χαρακτηριστικά είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίοι.

Α.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σέμα για Τάνκοβιτς και Νταβίντ Λουίζ: «Εξαιρετικά περίεργο - Νόμιζα πως ήταν αστείο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Αν ο Μάντζιος διαπιστώσει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για κάποιον η Εθνική, τότε δεν θα έρχεται»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Πιέρου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει στους πάγκους ο Γιάννης Αναστασίου

Ελλάδα

|

Category image

Ο… φευγάτος που έγινε απαραίτητος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όταν ο Απόλλωνας κερδίζει: Η τριάδα με μηδέν και οι πέντε σκόρερ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα παιδιά του: «Μην τα ανεβάσετε ξανά σε καμία πλατφόρμα, φτάνει»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νυστέρι για Τόπιτς, χάνει την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμφωνούμε και διαφωνούμε με τον Μπεργκ: Η διαιτησία, το πέναλτι και η πραγματικότητα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φουλάρει για Τετέι η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Πράσινο φως της UEFA για... υπερατλαντική διεξαγωγή στο Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες - Το διάστημα απουσίας του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λεμπρόν παίρνει την πιο κρίσιμη απόφαση: Το teaser βίντεο που «ταρακούνησε» τον μπασκετικό κόσμο!

NBA

|

Category image

Ανάμεσα στους 10 κορυφαίους αθλητές στίβου της σεζόν ο Καραλής!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη