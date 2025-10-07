Ο… φευγάτος που έγινε απαραίτητος

Ακόμη και μέχρι πρόσφατα ακουγόταν πως ο Στέφαν Ντράζιτς θα αποχωρήσει από τον ΑΠΟΕΛ. Όμως, ο 33χρονος Σέρβος επιθετικός παρέμεινε ντυμένος στα γαλαζοκίτρινα και τα δίνει όλα για την ομάδα του. Και δικαιώνεται!

Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου πέτυχε δύο γκολ και υπενθύμισε πως παραμένει ένας παίκτης ουσίας, με εμπειρία, συγκέντρωση στο αγωνιστικό πλάνο, έχοντας στο μυαλό του μόνο πώς θα κερδίσει η ομάδα του.

Σε μια ομάδα που στοχεύει ψηλά, ποδοσφαιριστές με τέτοια χαρακτηριστικά είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίοι.

