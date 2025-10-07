Φουλάρει για Τετέι η ΑΕΚ!

Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ανδρέα Τετέι φαίνεται πως είναι η AEK. Ο 24χρονος επιθετικός κάνει εξαιρετική σεζόν και οι άνθρωποι της «Ένωσης», που τον παρακολουθούν εδώ και χρόνια, θεωρούν πως τώρα είναι πιο έτοιμος από ποτέ για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τον φορ που έχει γεννηθεί στην Αθήνα με ρίζες από την Γκάνα (που από το καλοκαίρι του 2022 έχει αποκτήσει κανονικά ελληνική υπηκοότητα) έχει δει σε πολλά παιχνίδια και ο Μάρκο Νίκολιτς, που φέρεται να εκτιμά πολύ τις δυνατότητές του. Οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν πως έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, με την ταχύτητα στο χώρο το κυριότερο, που λείπουν από τους δύο φορ της ομάδας και τα οποία δεν υπάρχουν στο ρόστερ μετά την αποχώρηση του Λιβάι Γκαρσία (αφού και ο Ζίνι χρησιμοποιείται περισσότερο πίσω από τον φορ ενώ μπορεί να παίξει και στα άκρα). Συν τοις άλλοις, είναι Έλληνας και σε πολύ καλή ηλικία, στοιχεία που αναζητεί η ΑΕΚ για να δυναμώσει τον κορμό των γηγενών της.

Η περίπτωση του Τετέι δεν είναι εύκολη. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο ως το 2027 με την Κηφισιά και ήδη έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Εκπροσωπείται, άλλωστε, από το γραφείο μάνατζερ Prosport, του Πασχάλη Τουντούρη, το οποίο έχει «στείλει» στο εξωτερικό με αρκετά ακριβές μεταγραφές πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Δουβίκας και Κουρμπέλης. Το ίδιο γραφείο εκπροσωπεί και τον Σίμο Μήτογλου, ο οποίος όμως μοιάζει ξένο σώμα για την ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες και ουσιαστικά παραμένει στο ρόστερ της μέχρι να φύγει ως ελεύθερος το καλοκαίρι.

Η Κηφισιά που μέχρι πριν την έναρξη της σεζόν θα συζητούσε την παραχώρησή του με ένα σχετικά μικρό ποσό, σίγουρα εξαψήφιο, πλέον έχει-λογικά-ανεβάσει τις απαιτήσεις της σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ και με αυξητικές τάσεις, όσο ο Τετέι κάνει αυτά που κάνει στα γήπεδα. Ο 24χρονος άσος είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 4 γκολ (μαζί με τον Τσικίνιο) και δεύτερος σε ασίστ με 2, πίσω μόνο από έναν ακόμη παίκτη που απασχόλησε το καλοκαίρι, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα (που έχει 3).

Πάντως σίγουρα ατού της ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι ο Τετέι (όπως και ο Παύλος Παντελίδης) είναι φίλαθλος της ομάδας από μικρό παιδί. Μάλιστα, ένας από τους παίκτες που θαύμαζε ήταν ο Σέρχιο Αραούχο και σε ένα παιχνίδι είχε φροντίσει να πάρει τη φανέλα του. Επίσης έχει χειροκροτηθεί από το κοινό της ομάδας στην OPAP Arena, καθώς όλοι γνωρίζουν τα κιτρινόμαυρα συναισθήματά του κι εκτιμούν το ταλέντο του.

Ασφαλώς όμως το συναίσθημα δεν θα παίξει το μοναδικό ρόλο για την απόφαση του Τετέι, αλλά και της Κηφισιάς, η οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί παραχωρώντας τον το αργότερο στο τέλος της σεζόν, προτού μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

