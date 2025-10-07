ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ικανοποιημένος ο Νταμάτο από τα παιχνιδια της 6ης αγωνιστικής» - «Στα όρια της επίθεσης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ικανοποιημένος ο Νταμάτο από τα παιχνιδια της 6ης αγωνιστικής» - «Στα όρια της επίθεσης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής αναφέρθηκε και στη διαιτησία.

Εκτός από τα θέματα της Εθνικής, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, αναφέρθηκε και στη διαιτησία μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με την Στέλλα Σωκράτους.

Δήλωσε αρχικά: «Είμαστε με Κύπριους διαιτητές στο γήπεδο, ο πρόεδρος το είπε ότι όποτε χρειαστεί και θέλει ο κ. Νταμάτο μπορεί να φέρνει ξένους διαιτητές στο VAR. Ο κ. Νταμάτο έχει τη δυνατότητα να το πράξει σε αυτή τη φάση, αν διαφορροποιηθεί κάτι μετέπειτα θα το δούμε. Κάποιες κριτικές που γίνονται είναι έντονες και βρίσκουν τους διαιτητές σαν εύκολο στόχο κριτικής. Οι διαιτητές είναι και αυτοί άνθρωποι που μπαίνουν στο γήπεδο να κάνουν τη δουλειά τους. Οι μηδενιστικές κριτικές δεν βοηθούν. Ο κάθε ένας έχει την άποψη του για διάφορες φάσεις, ακούσαμε πολλά, δεκτή η οποιαδήποτε κριτική που δεν είναι μηδενιστική. Είναι δεδομένο πως πρέπει να βελτιωθεί η διαιτησία. Γίνονται λάθη από όλους όμως οι διαιτητές είναι ο εύκολος στόχος, αλλά κάποιες κριτικές φτάνουν τα όρια της επίθεσης. Η τελευταία ενημέρωση που έχω από τον κ. Νταμάτο για αυτή την αγωνιστική είναι πως είναι ικανοποιημένος από την παρουσία των διαιτητών.

Όσον αφορά τη διαιτησία στο ματς της Ομόνοιας με τον Άρη και αν ήταν κάκιστη η διαιτησία, είπε: «Δεν συμφωνώ με την άποψη για το ματς της Ομόνοιας με τον Άρη πως ήταν κάκιστη η διαιτησία».

Αναφέρθηκε και στο θέμα των ορισμών:  «Δεν ορίζονται κάποιοι διαιτητές από αποφάσεις του κ. Νταμάτο και τις αξιολογήσεις που κάνει. Το θέμα είναι πως αντιμετωπίζουμε και εμείς τη διαιτησία. Κανένας δεν πρέπει να δίνει και αφορμές, όλοι πρέπει να προχωρούμε και να επιμορφωνόμαστε. Κάνουμε διάφορα πράγματα ως ομοσπονδία για να βοηθήσουμε το θέμα της διαιτησίας να βελτιωθεί».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν μπορούσε χειρότερα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο για Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν, αλλά πρέπει να παίξουμε...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άντεξε ο Τζόκοβιτς και πάει φουλ για τίτλο στη Σανγκάη!

Τένις

|

Category image

Αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαγιαμπέλα και Κακουλλής στο ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Άμυνα μπετόν η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καλά νέα για Καρέτσα!

Ελλάδα

|

Category image

Η πολυφωνία αρέσει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις μέχρι την 8η αγωνιστική

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μάριος Αργυρίδης στο «Περισκόπιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε κρίσιμη κατάσταση ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Focus σε Λούθερ Σινγκ!

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτά είναι τα δεδομένα για ΑΕΚ και Τετέι

Ελλάδα

|

Category image

«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Αντετοκούνμπο το συζητούσε μόνο για Νικς το καλοκαίρι-Έγιναν επαφές, όλα ανοιχτά»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη