«Ικανοποιημένος ο Νταμάτο από τα παιχνιδια της 6ης αγωνιστικής» - «Στα όρια της επίθεσης»

Εκτός από τα θέματα της Εθνικής, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, αναφέρθηκε και στη διαιτησία μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με την Στέλλα Σωκράτους.

Δήλωσε αρχικά: «Είμαστε με Κύπριους διαιτητές στο γήπεδο, ο πρόεδρος το είπε ότι όποτε χρειαστεί και θέλει ο κ. Νταμάτο μπορεί να φέρνει ξένους διαιτητές στο VAR. Ο κ. Νταμάτο έχει τη δυνατότητα να το πράξει σε αυτή τη φάση, αν διαφορροποιηθεί κάτι μετέπειτα θα το δούμε. Κάποιες κριτικές που γίνονται είναι έντονες και βρίσκουν τους διαιτητές σαν εύκολο στόχο κριτικής. Οι διαιτητές είναι και αυτοί άνθρωποι που μπαίνουν στο γήπεδο να κάνουν τη δουλειά τους. Οι μηδενιστικές κριτικές δεν βοηθούν. Ο κάθε ένας έχει την άποψη του για διάφορες φάσεις, ακούσαμε πολλά, δεκτή η οποιαδήποτε κριτική που δεν είναι μηδενιστική. Είναι δεδομένο πως πρέπει να βελτιωθεί η διαιτησία. Γίνονται λάθη από όλους όμως οι διαιτητές είναι ο εύκολος στόχος, αλλά κάποιες κριτικές φτάνουν τα όρια της επίθεσης. Η τελευταία ενημέρωση που έχω από τον κ. Νταμάτο για αυτή την αγωνιστική είναι πως είναι ικανοποιημένος από την παρουσία των διαιτητών.

Όσον αφορά τη διαιτησία στο ματς της Ομόνοιας με τον Άρη και αν ήταν κάκιστη η διαιτησία, είπε: «Δεν συμφωνώ με την άποψη για το ματς της Ομόνοιας με τον Άρη πως ήταν κάκιστη η διαιτησία».

Αναφέρθηκε και στο θέμα των ορισμών: «Δεν ορίζονται κάποιοι διαιτητές από αποφάσεις του κ. Νταμάτο και τις αξιολογήσεις που κάνει. Το θέμα είναι πως αντιμετωπίζουμε και εμείς τη διαιτησία. Κανένας δεν πρέπει να δίνει και αφορμές, όλοι πρέπει να προχωρούμε και να επιμορφωνόμαστε. Κάνουμε διάφορα πράγματα ως ομοσπονδία για να βοηθήσουμε το θέμα της διαιτησίας να βελτιωθεί».