Στο γερμανικό Hall of Fame ο Ότο Ρεχάγκελ-Φέλερ: «Κρίμα που το 2004 δεν ήταν στον πάγκο της Γερμανίας»

Ύψιστη τιμή για τον Ότο Ρεχάγκελ. Ο θρυλικός προπονητής, που το 2004 οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης, μπήκε Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο 87χρονος «Όθωνας» έδωσε κανονικά το «παρών» στην τελετή που έγινε στο Ντόρτμουντ. Μάλιστα, ο Ρούντι Φέλερ, που ήταν στην εκδήλωση, δήλωσε πως «… ήταν κρίμα που ο Ότο δεν ήταν στον πάγκο της Γερμανίας το 2004».

Πέραν του Ρεχάγκελ, με την κλάση του 2025 μπήκαν στο Hall of Fame οι Γιουπ Χάινκες, Γκουίντο Μπούχβαλντ, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ (ο οποίος μάλιστα ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνηση), Χορστ Χρούμπες, αλλά και ο εκλιπών τερματοφύλακας Μπερτ Τράουτμαν. Συνολικά 53 άνθρωποι του ποδοσφαίρου είναι πλέον μέλη στο πάνθεον του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο Ότο Ρεχάγκελ πέρα από το Euro 2004 με την Ελλάδα, έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο πρωταθλήματα και το Κυπελλούχων με τη Βέρντερ, καθώς και ένα πρωτάθλημα με την Καϊζερσλάουτερν.

