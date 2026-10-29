BINTEO: Ο Χάαλαντ «έσπασε το ίντερνετ» με τον χορό και την αμφίεσή του

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πήρε ξανά τις ανάσες του, απουσιάζοντας από τα πλάνα του Μαρέσκα στη Σίτι για το παιχνίδι των «16» του Carabao Cup απέναντι στην Μπράιτον.

Η Σίτι τρόμαξε, αλλά κατάφερε μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας του ματς να φτάσει στην πρόκριση μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, με τον Ρούλι να γίνεται πρωταγωνιστής.

Ο Χάαλαντ με τη λήξη του ματς, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο ντυμένος με στυλ... κακού από το Home Alone και έκανε χορευτικές φιγούρες προσφέροντας το viral βίντεο των τελευταίων ωρών.

Erling Haaland is loving it 🕺 https://t.co/p5O5O7udGQ — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 28, 2026

sport-fm.gr