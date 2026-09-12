«Υποψήφιος για την Εθνική Ιταλίας ο Ταμπόρδα»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν και στην ιταλική ομοσπονδία το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται για την εθνική ομάδα, σύμφωνα με το Tuttomercato.

Ο Αργεντινός μέσος διαθέτει ιταλικές ρίζες, γεγονός που του επιτρέπει να αποτελέσει πιθανή επιλογή για τη «Σκουάντρα Ατζούρα». Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Tuttomercatoweb, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έχει τον 25χρονο μεσοεπιθετικό στις επιλογές του για την Εθνική Ιταλίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης παικτών με διπλή υπηκοότητα ή ιταλική καταγωγή που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ο Ταμπόρδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία και η συνέχιση των καλών εμφανίσεών του με τον Παναθηναϊκό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πιθανότητές του.

athletiko.gr