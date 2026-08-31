Τορίνο: Αποκτά τον Ραφίκ Μπελγκαλί – Στα 7 εκατ. ευρώ το deal με την Ελλάς Βερόνα

Στην Τορίνο θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, ο Ραφίκ Μπελγκαλί, καθώς η ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Ελλάς Βερόνα για την απόκτηση του 24χρονου Αλγερινού δεξιού μπακ.

Το deal ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ, με την Ελλάς Βερόνα να διατηρεί και 10% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Μπελγκαλί γεννήθηκε στο Βέλγιο όπου έκανε και τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, ενώ η Βερόνα τον απέκτησε το 2025 από τη Μέχελεν έναντι 2.000.000 ευρώ. Εκεί σημείωσε 2 τέρματα σε 26 αναμετρήσεις στη Serie A.

Παράλληλα είναι και διεθνής με την Εθνική Αλγερίας όπου έχει καταγράψει 2 γκολ σε 17 αγώνες με το εθνόσημο.

Θυμίζουμε ότι ο 24χρονος Αλγερινός ήταν και στα ραντάρ του Ολυμπιακού πριν αποκτηθεί ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν για το δεξί άκρο της άμυνας των ερυθρόλευκων.