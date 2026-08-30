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Η Ντόρτμουντ βγαίνει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ντόρτμουντ θα ψάξει να βρει αντικαταστάτη για την μεσοεπιθετική γραμμή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα απουσιάσει για τους επόμενους μήνες.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, με τη Ντόρτμουντ να ανακοινώνει πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο και θα απουσιάσει για τους επόμενους μήνες.

Πρόκειται για μια τεράστια ατυχία για τον 23χρονο που δεν κατάφερε να ευχαριστηθεί το ντεμπούτο του στη Bundesliga και πλέον αναγκαστικά πρέπει να στρέψει στην προσοχή του στην αποκατάσταση ώστε να επιστρέψει δριμύτερος στα γήπεδα της Γερμανίας.

Στο μεταξύ η Ντόρτμουντ μοιάζει αποφασισμένη να βγει ξανά στην αγορά ώστε να καλύψει εγκαίρως το κενό του μετά τον τραυματισμό. Αυτό αποκαλύπτει τουλάχιστον το «Sky Sports Germany», το οποίο τονίζει πως οι Βεστφαλοί θα κάνουν κίνηση πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Θυμίζουμε πως ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε να κάνει δυο επίσημες παρουσίες με τη φανέλα της Ντόρτμουντ: Την πρώτη ως αλλαγή στο Super Cup Γερμανίας κόντρα στη Μπάγερν, ενώ ακολούθησε το μοιραίο ντεμπούτο του στη Bundesliga ως βασικός με το πρώτο του γκολ μάλιστα στη Γερμανία κόντρα στο Αμβούργο.

gazzetta.gr

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