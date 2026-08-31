Το συγκινητικό μήνυμα της «Κυρίας» στον άτυχο Γκομίς
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοίνωση από την ομάδα της Αμμοχώστου.
Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Γιανίκ Γκομίς στο χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ανόρθωση υπενθύμισε σε όλους ότι η υγεία των αθλητών είναι πάνω από κάθε αντιπαλότητα.
Σε μια σπουδαία κίνηση αθλητικού πολιτισμού, η «Κυρία» έσπευσε να αγκαλιάσει τον άτυχο ποδοσφαιριστή, αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός δεν γνωρίζει χρώματα και φανέλες. Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής η Ανόρθωση:
«Η οικογένεια της Ανόρθωσης Αμμοχώστου στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, Γιανίκ Γκομίς, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή της μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο σημερινό μεταξύ μας παιχνίδι. Πάνω από τα αποτελέσματα και τον ανταγωνισμό, προτεραιότητα είναι πάντα η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Ευχόμαστε στον Γιανίκ δύναμη, κουράγιο και όσο το δυνατό πιο σύντομη επιστροφή στα γήπεδα».