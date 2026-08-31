Το συγκινητικό μήνυμα της «Κυρίας» στον άτυχο Γκομίς

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Γιανίκ Γκομίς στο χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ανόρθωση υπενθύμισε σε όλους ότι η υγεία των αθλητών είναι πάνω από κάθε αντιπαλότητα.

Σε μια σπουδαία κίνηση αθλητικού πολιτισμού, η «Κυρία» έσπευσε να αγκαλιάσει τον άτυχο ποδοσφαιριστή, αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός δεν γνωρίζει χρώματα και φανέλες. Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής η Ανόρθωση:

«Η οικογένεια της Ανόρθωσης Αμμοχώστου στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, Γιανίκ Γκομίς, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή της μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο σημερινό μεταξύ μας παιχνίδι.​ Πάνω από τα αποτελέσματα και τον ανταγωνισμό, προτεραιότητα είναι πάντα η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Ευχόμαστε στον Γιανίκ δύναμη, κουράγιο και όσο το δυνατό πιο σύντομη επιστροφή στα γήπεδα».