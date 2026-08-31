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Παρουσιάστηκε στο ΤΑΕ και συνελήφθη ο 22χρονος για τα επεισόδια στο «Αμμόχωστος» – Ψάχνουν άλλους 7

ΓΗΠΕΔΟ

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Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για ταυτοποίηση και εντοπισμό αριθμού άλλων υπόπτων προσώπων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη 22χρονος, ο οποίος καταζητείτο στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης επίθεσης και οχλαγωγίας, που διαπράχθηκε στο χρονικό διάστημα 23–24 Αυγούστου, 2026, στο βοηθητικό γήπεδο του σταδίου «Αμμόχωστος», όπου διεξήχθη εκδήλωση για τους φιλάθλους του σωματείου Νέας Σαλαμίνας.

Τα στοιχεία και φωτογραφία του 22χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 30/08/2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Ακολούθως, λίγο πριν τις 7.00 το βράδυ στις 30/08/2026, ο 22χρονος παρουσιάστηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, όπου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Μετά τον εντοπισμό του, η περαιτέρω δημοσίευση της φωτογραφίας και των στοιχείων του είναι αχρείαστη.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για εντοπισμό των άλλων εφτά υπόπτων, εναντίον των οποίων έχουν εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης, για τους σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για ταυτοποίηση και εντοπισμό αριθμού άλλων υπόπτων προσώπων, φωτογραφίες των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 29/08/2026, μαζί με βίντεο στο οποίο καταγράφονται να κινούνται στην περιοχή της επίθεσης.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.

 

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