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Δύσκολη πρεμιέρα για Τσιτσιπά στο US Open κόντρα στον φορμαρισμένο Φιλς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται σήμερα (18:00) στη μάχη του US Open, αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο του Grand Slam τον Γάλλο, Αρθούρ Φιλς.

Μια πολύ μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά του απόψε το βράδυ (18:00, sport-fm.gr, Eurosport) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος και ρίχνεται στη μάχη του US Open αντιμετωπίζοντας τον Άρθουρ Φιλς στην πρεμιέρα του αμερικανικού Grand Slam.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας ετοιμάζεται για το δέκατο US Open της καριέρας του, έχοντας να παρουσιάσει δύο προκρίσεις στον τρίτο γύρο του τουρνουά, το 2020 και το 2021. Πέρσι, έφτασε μέχρι τον δεύτερο γύρο γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον Γερμανό, Ντάνιελ Ιτμάιερ.

Μόνο εύκολο δεν θα είναι απόψε το έργο του, καθώς απέναντί του θα βρει τον πολύ φορμαρισμένο Φιλς. Ο 22χρονος τενίστας προέρχεται από τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, καθώς, την περασμένη εβδομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του Cincinati Open, τον πρώτο τίτλο της συλλογής του σε τουρνουά Masters 1000!

Μια επιτυχία που τον εκτόξευσε από την 24η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο Νο.11 του κόσμου, με τον Στέφανο να ξεκινά το 4ο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν από την 53η θέση.

Όσον αφορά την προϊστορία των δύο αθλητών, Τσιτσιπάς και Φιλς έχουν τεθεί αντιμέτωποι συνολικά 5 φορές, με τον Γάλλο να μετρά τέσσερις νίκες, ενώ το πέμπτο ματς δεν διεξήχθη ποτέ λόγω της παραίτησης του Έλληνα τενίστα ελέω τραυματισμού.

Ο νικητής του αποψινού ζευγαριού αναμένεται να έχει πολύ εύκολο έργο στον δεύτερο γύρο του τουρνουά και στον δρόμο προς τους «32», καθώς, θα αντιμετωπίσει είτε τον Νοτιοαφρικανό, Λόιντ Χάρις (Νο. 139), είτε τον Αμερικανό, Τζακ Κένεντι (Νο. 386).

 

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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