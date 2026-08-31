Την Παρασκευή κρίνεται η συμμετοχή του Κβίντα - Εκτός ο Λιούμπιτς

Ενημέρωση από τον Απόλλωνα σχετικά με τους τραυματίες ενόψει του σαββατιάτικου ντέρμπι με την Ανόρθωση:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ομάδας μας ότι ο ποδοσφαιριστής Μόργκαν Μπράουν υπέστη κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα εναντίον του Άρη κάκωση στο πέλμα (πελματιαία απονεύρωση).

Ο βραχύσωμος μέσος θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, η εξέλιξη του οποίου θα καθορίσει τον ακριβή χρόνο επιστροφής τους στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας μας.

Ο Ιβάν Λιούμπιτς συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης του στο μυϊκό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Δεδομένη η απουσία του από το επόμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση.

Όσον αφορά τον Γιόζεφ Κβίντα ο ποδοσφαιριστής θα αξιολογηθεί κατά την διάρκεια της εβδομάδας, και η συμμετοχή του στο ντέρμπι του Σαββάτου θα ξεκαθαρίσει στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής».