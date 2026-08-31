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Πέλκας on fire: Έφτασε τα 30 γκολ με τον ΠΑΟΚ στη Super League

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Δημήτρης Πέλκας υπέγραψε την ανατροπή του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με δύο γκολ, έφτασε τα 30 στη Super League και σημείωσε σημαντικές προσωπικές επιδόσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στη νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, υπογράφοντας την ανατροπή με δύο προσωπικά γκολ και φτάνοντας παράλληλα σε σημαντικά ορόσημα με τη φανέλα του «Δικεφάλου».

Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες στο 19', όμως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Στο 43' έφερε το παιχνίδι στα ίσα και στο 64' πέτυχε το γκολ που ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε στον ΠΑΟΚ τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Η εμφάνιση του Πέλκα είχε ιδιαίτερη στατιστική σημασία, καθώς με τα δύο τέρματα στο Περιστέρι έφτασε τα 30 γκολ στην καριέρα του στη Super League με τον ΠΑΟΚ. Από αυτά, τα 29 έχουν σημειωθεί στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ένα στα playoffs.

Με αυτή την επίδοση, ο 32χρονος έγινε ο 29ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ που φτάνει τα 30 γκολ στο πρωτάθλημα, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή καταγραφή στην πολυετή παρουσία του στον σύλλογο.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι είχαν περάσει σχεδόν εννέα χρόνια από την τελευταία φορά που ο Πέλκας είχε πετύχει δύο γκολ στον ίδιο αγώνα πρωταθλήματος. Η προηγούμενη ήταν στις 10 Δεκεμβρίου 2017, όταν ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 4-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, με τον ίδιο να βρίσκει δίχτυα στο 10' και στο 51'.

Έκτοτε είχε σημειώσει δύο γκολ σε έναν αγώνα μόνο σε διοργάνωση Κυπέλλου, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση εκείνη της 4ης Μαρτίου 2020 απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν είχε σκοράρει δύο φορές σε αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Πέλκας έχει ξεκινήσει δυναμικά και τη φετινή σεζόν. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκόραρε στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ στο Περιστέρι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, αυτή τη φορά με δύο γκολ που έκριναν ολόκληρο το παιχνίδι.

Η νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο ήρθε μάλιστα με ανατροπή, κάτι που οι Θεσσαλονικείς είχαν πετύχει ξανά εκτός έδρας στις 30 Νοεμβρίου 2025 απέναντι στον Λεβαδειακό, όταν είχαν επικρατήσει με 3-2 παρά το γεγονός ότι είχαν βρεθεί να χάνουν δύο φορές.

 

 

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑSuper League

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