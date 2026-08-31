Η χαρά που μετατράπηκε σε παγωμάρα: Όλη η ΑΕΛ σε αναμμένα κάρβουνα για τον Γκομίς

Με το δεξί, αλλά και με έντονη αγωνία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ΑΕΛ στη Cyprus League by Stoiximan. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 2-0 της Ανόρθωσης στο «Αλφαμέγα», αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Παρά τις πολλές μεταγραφές, το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς παρουσίασε μια δεμένη και πειθαρχημένη ομάδα, με καλή ανασταλτική και επιθετική λειτουργία.

Είναι σαφές πως οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται ακόμη χρόνο για να φτάσουν στα επιθυμητά στάνταρ απόδοσης, όμως το πρώτο δείγμα κρίνεται απόλυτα θετικό.

Ωστόσο, η χαρά της επιτυχίας μετριάστηκε από το σοβαρό αγωνιστικό πλήγμα. Οι δύο σκόρερ της αναμετρήσης, Χάμζα Τσατάκοβιτς και Γιανίκ Γκομίς, αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών. Στο στρατόπεδο της Λεμεσιανής ομάδας επικρατεί έντονος προβληματισμός, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να εστιάζεται στον Γκομίς.

Αμφότεροι πέρασαν σήμερα από μαγνητικό τομογράφο, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να καθορίζουν το μέγεθος της ζημιάς και το διάστημα της απουσίας τους.