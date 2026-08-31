Το 15λεπτο ξέσπασμα, ο Μαγιέσκι και το ξεκάθαρο μήνυμα για το διπλό ταμπλό!

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε τις εγχώριες υποχρεώσεις της η Πάφος FC, επικρατώντας με 3-0 της Καρμιώτισσας στην πρεμιέρα της Cyprus League by Stoiximan. Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έβγαλε χαρακτήρα, ξεπερνώντας την κούραση από τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης απέναντι στην Ντιναμό Σίτι.

Η παφιακή ομάδα ήταν αποτελεσματική, σε κάποιες στιγμές του αγώνα έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο την τρομερή της ποιότητα, ενώ απέδειξε ξανά το βάθος που έχει στον πάγκο.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο μέρος, όπου η Πάφος έδωσε δικαιώματα και απειλήθηκε, με τον Μαγιέσκι να κρατά το μηδέν, η ομάδα του Πορτογάλου προπονητή πάτησε γκάζι. Ο Κίνα άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στην εκπνοή του πρώτου 45λεπτου, ο Νγκαμαλέου διπλασίασε τα τέρματα στο 48' και ο Άντερσον σφράγισε το τρίποντο στο 60'.

Η Πάφος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η φετινή ποιότητα του ρόστερ της επιτρέπει να ανταποκριθεί στο διπλό ταμπλό της σεζόν.