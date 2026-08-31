ΑΠΟΕΛ: Από την... χαλάστρα στο deal και φέρνει στην Κύπρο παικταρά από τη Serie A!

Πρώτα ανακοινώθηκε, μετά χάλασε η συμφωνία και τώρα αναμένεται να βγει νέο φιρμάνι για την απόκτησή του.

Ο λόγος για τον 31χρονο Τσέχο επιτελικό χαφ Αντονίν Μπάρακ, ο οποίος, σύμφωνα με τη νέα εξέλιξη, έρχεται στην Κύπρο για να ντυθεί στα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής με καριέρα στα γήπεδα της Ιταλίας, όπου αγωνίστηκε σε Φιορεντίνα, Σαμπντόρια, Λέτσε, Ελλάς Βερόνα και Ουντινέζε, φορώντας μεταξύ άλλων και τη φανέλα της Σλάβια Πράγας, αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου.

Εντός των ημερών αναμένονται οριστικές εξελίξσεις στο ζήτημα.