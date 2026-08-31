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Δημητρίου: Η Ιδανική αρχή με ΑΠΟΕΛ, ο νέος προπονητής και οι οργανωμένοι

ΓΗΠΕΔΟ

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Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου των κιτρινοπράσινων.

Για πολλά θέματα που αφορούν την ΑΕΚ μίλησε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Κυριάκος Δημητρίου. Αναλυτικά:

Για το ματς με τον ΑΠΟΕΛ: «Για εμάς ήταν μια ιδανική αρχή στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά την εμφάνιση υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι σημαντικό όμως να βρίσκεις τους τρόπους στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν αποτελεσματικοί δεν δεχθήκαμε κάποιο γκολ και με το τρίτο γκολ καθαρίσαμε την υπόθεση».

Για την εμφάνιση: «Κερδίσαμε σε ένα ντέρμπι με 3-1 τον ΑΠΟΕΛ, αφήνει αισιοδοξία δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε ο αντίπαλος έτοιμοι για την πρώτη αγωνιστική, κάναμε αλλαγές οπότε θεωρούμε πως είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει για τον σωστό δρόμο».

Για τον νέο προπονητή: «Είχε την ευθύνη σε τρεις προπονήσεις και την καθοδήγηση στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό που θέλει είναι να δουλεύουν και να παρουσιαστούν ακόμα καλύτεροι, να συνεχίσουμε νικηφόρα και να κάνουμε το 2/2».

Όσον αφορά την επιστροφή του Τσακόν που συνοδεύτηκε με γκολ, σχολίασε: «Από το παιχνίδι με τη Κρίστα Πάλας ήμασταν όλοι κουμπωμένοι, δούλεψε αρκετά, είναι ένας ποδοσφαιριστής που χαιρόμαστε που είναι ξανά στην ομάδα, σιγά σιγά θα φτάσει το επίπεδο των άλλων και με την εικόνα που μας άφησε πριν από τον τραυματισμό θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία».

Για τις αναγκαστικές αλλαγές των Πηλέα και Γιούσεφ, σημείωσε: «Οι δύο ήταν αναγκαστικές αλλαγές, ο Πηλέας είχε κράμπες και ο Γιούσεφ ένα μυϊκό πρόβλημα και θα αξιολογείται καθημερινά η περίπτωση τους».

Αναφέρθηκε και στην αποχή των οργανωμένων: «Ήταν μια αλλαγή που το μάθαμε λίγο πριν το παιχνίδι και το αποφάσισαν λίγο πριν το παιχνίδι. Είχαν προμηθευτεί κανονικά εισιτήριο και δεν γνωρίζω αν θα συνεχιστεί».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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