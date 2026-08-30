Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Στο τραπέζι ακόμη και η απόσυρση!

Την απόφαση να αποχωρήσει από την Αλ Χιλάλ πήρε ο Καρίμ Μπενζεμά, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σήμερα (31/08) στη λύση της συνεργασίας τους.

Ο 38χρονος Γάλλος επιθετικός αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το επόμενο βήμα της καριέρας του, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Ο Μπενζεμά εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα παπούτσια του, ενώ μία από τις επιλογές που υπάρχουν είναι να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, πάντως, δεν βρίσκεται στο πλάνο του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ο Μπενζεμά μετακόμισε στην Αλ Χιλάλ τον περασμένο Φεβρουάριο, προερχόμενος από την Αλ Ιτιχάντ. Στο σύντομο πέρασμά του από την ομάδα του Ριάντ κατέγραψε 16 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ.

Πλέον, η μεγάλη εκκρεμότητα αφορά την τελική απόφαση του ίδιου: συνέχεια στη Σαουδική Αραβία ή τέλος σε μία σπουδαία καριέρα, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 2022 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και πέντε Champions League με τη «βασίλισσα».

sport-fm.gr