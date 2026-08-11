Φουλάρει για Σπενς η Ίντερ για να καλύψει το κενό του Ντούμφρις

Ο Τζεντ Σπενς είναι ο άνθρωπος που ο Κίβου θέλει να προσθέσει στα πλάνα του για το δεξί άκρο της τριπλέτας, όπως παρουσιάζει την άμυνα της Ίντερ.

Ο Άγγλος φουλ μπακ κατάφερε μετά από δυσκολίες και… εντάσεις με τον Τούχελ ν’ αφήσει θετικές εντυπώσεις από την παρουσία του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα θέλει την αλλαγή στην καριέρα του.

Είναι θετικός στη μετακίνηση στο «Σαν Σίρο» το φετινό καλοκαίρι και οι «νερατζούρι» συζητούν με τα «σπιρούνια» έχοντας διάθεση να προσφέρουν μέχρι και 30 εκατομμύρια ευρώ.

sport-fm.gr