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Διερευνητική πρόταση της Τσέλσι για τον Σκέλι

ΓΗΠΕΔΟ

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Διερευνητική πρόταση της Τσέλσι για τον Σκέλι

Οι Κανονιέρηδες κάνουν προσπάθεια να καλύψουν μέρος της οικονομικής ζημίας που προέκυψε από τη μεταγραφή του Γκιμαράες, με τον Σκέλι να τίθεται διαθέσιμος προς πώληση.

Η μεταγραφική δραστηριότητα στην Αγγλία είναι σε εξέλιξη με τις ομάδες να προσπαθούν να ενισχυθούν, αλλά και να διατηρήσουν ισορροπία στα οικονομικά τους δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Άρσεναλ προσπαθεί να ανακτήσει μέρος του οικονομικού κεφαλαίου που διέθεσε για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα βασικά γρανάζια της Νιούκαστλ τη περασμένη σεζόν, αναγκάζοντας τους Κανονιέρηδες να δαπανήσουν 75 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Για τον λόγο αυτό, ο Μάρκ-Λιουίς Σκέλι έχει τεθεί προς πώληση με τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχουν δείξει ένα πρώτο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ειδικότερα η Τσέλσι, έχει κάνει διερευνητική κίνηση, ώστε να μάθει με ποιο ποσό είναι διατεθειμένη η Άρσεναλ να τον παραχωρήσει δίνοντας το μήνυμα πως μπορεί να κάνει άμεσα κίνηση για την απόκτηση του. Με δεδομένο το ποσό που δαπανήθηκε για τον Γκιμαράες τα χρήματα που θα ικανοποιούσαν τους Λονδρέζους θα ήταν 50 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν είναι απαγορευτικό για έναν ποδοσφαιριστή που διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του, έχοντας 36 συμμετοχές και 4 ασίστ τη περασμένη σεζόν.

gazzertta.gr

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