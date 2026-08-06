Έρευνα της αστυνομίας στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Κορέας για τη διαδικασία πρόσληψης του προπονητή!

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την Πέμπτη έρευνα στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδικασία πρόσληψης του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ανδρών, η οποία αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις εγγράφων στα γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νότιας Κορέας (KFA), προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπήρξε «παρακώλυση της νόμιμης λειτουργίας» κατά τη διαδικασία πρόσληψης του Χονγκ Μιουνγκ-μπο.

Ο Χονγκ Μιουνγκ-μπο υπέβαλε την παραίτησή του στα τέλη Ιουνίου, μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας από το Παγκόσμιο Κύπελλο