Έτοιμος για τον πάγκο της Ιταλίας ο Πίρλο

Πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδα της Ιταλίας είναι ο Αντρέα Πίρλο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα έχουν προχωρήσει οι επαφές ανάμεσα στον δικηγόρο του Πίρλο και της διοίκησης της United Fc για να μπορέσει να γίνει μια συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών και να είναι ελεύθερος να συμφωνήσει με την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Πίρλο ετοιμάζεται να αναλάβει λοιπόν την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας, με συνεργάτη τον Ρομπέρτο Μπαρόνιο.

sport-fm.gr