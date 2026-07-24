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Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA

Mε βάση αυτό το πρόγραμμα ανταμείβονται οι σύλλογοι για την παραχώρηση παικτών στις εθνικές ομάδες

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο σύλλογος που έλαβε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο αγγλικός σύλλογος, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής,   θα λάβει περίπου 4,7 εκατομμύρια δολάρια αφού συνεισέφερε 19 παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τον μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ όλων των ομάδων.

Το Club Benefits Programme ανταμείβει οικονομικά τους συλλόγους που συνεισφέρουν παίκτες στις εθνικές ομάδες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Συνολικά, η FIFA διένειμε περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ των συλλόγων παγκοσμίως.

Πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται άλλοι ευρωπαϊκοί γίγαντες όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια κατάταξη που κυριαρχείται από ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% του χρηματικού επάθλου.

Τα συνολικά 1.414 λεπτά συμμετοχής που ... κατέγραψαν οι 12+1 παίκτες,  από την ελληνική Super League στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, θα αποφέρουν στους επτά συλλόγους τους ποσό  2.196.000 ευρώ, σύμφωνα με το Club Benefits Programme της FIFA.

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