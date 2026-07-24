Στον ΑΠΟΕΛ δεν θα παίξει, αλλά στην Κύπρο ναι

Στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου το όνομα του Μιχάλη Παναγίδη έπαιξε αρκετά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Ο 22χρονος εν τέλει θα παίξει στο κυπριακό ποδόσφαιρο, όχι όμως στους γαλαζοκιτρίνους. Ο Ελλαδίτης ακραίος επιθετικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ε.Ν. Ύψωνα.

Η ανακοίνωση:

«Η KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον Ελλαδίτη ακραίο επιθετικό Μιχάλη Παναγίδη.

Ο Μιχάλης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 11 Φεβρουαρίου 2004 (22). Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες του Εθνικού Πυλαίας ενώ στην συνέχεια μεταπήδησε στον ΠΑΟΚ Κ14 και στην εφηβική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Στην ομάδα αντρών του Άρη Θ. αγωνιζόταν από το 2022 καταγράφοντας 22 συμμετοχες. Ήταν επίσης και διεθνής με την ομάδα των Κ21 της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».