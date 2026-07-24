Η ΑΕΛ για ακόμη μία σεζόν είναι αναγκασμένη για... αναδόμηση, με στόχο την επιστροφή της σε πρωταγωνιστική πορεία. Και υπάρχει μπόλικη ικανοποίηση στα γαλαζοκίτρινα στέκια για το γεγονός ότι το ρόστερ «χτίστηκε» σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από τους ιθύνοντες.

Οι Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι, που είχαν το γενικό πρόσταγμα, έδειξαν σχεδόν άριστα... αντανακλαστικά και, με τη συμβολή της διοίκησης που έκανε τις υπερβάσεις της, δημιουργήθηκε ένα ρόστερ με εμπειρία και ενθουσιασμό. Φυσικά, όλα αυτά θα φανούν όταν ξεκινήσει η σεζόν, όμως είναι θετική η πρώτη εικόνα.

Μπήκαν δώδεκα κομμάτια στο παζλ και απομένουν ακόμη 2-3 που θα αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή. Και δεν αποκλείεται κάποια από αυτά να είναι από το... πάνω ράφι, τύπου... Ντάνσβιλ, που ήδη έχει ντυθεί στα γαλαζοκίτρινα και κουβαλά ένα ακετά καλό βιογραφικό.