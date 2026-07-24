Έγινε η αρχή με τους Ιακωβίδη, Γρηγορίου και Πανάρετο

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Αρκετά υψηλό είναι το επίπεδο της κολύμβησης στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, όπως άλλωστε το αναμέναμε και είχαμε την ευκαρία να το διαπιστώσουμε από την πρώτη κιόλας μέρα.

• Ο Φίλιππος Ιακωβίδης, στα 50μ. ύπτιο, άνοιξε την αυλαία των κυπριακών συμμετοχών στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Ο αθλητής μας κατετάγη 7ος στην 5η προκριματική σειρά και με την 20ή θέση σε σύνολο 40 αθλητών με χρόνο 26.61 και έμεινε εκτός του βραδινού ημιτελικού. Ο αθλητής μας συνεχίζει το Σάββατο την προσπάθεια του στους Αγώνες, στα προκριματικά των 50μ. ελεύθερο.

• Διπλή κυπριακή συμμετοχή είχαμε στα πρωινά προκριματικά των 100μ. πρόσθιο των ανδρών. Την 20ή θέση από 43 αθλητές κατέλαβε ο Αλέξανδρος Γρηγορίου, τερματίζοντας 7ος στην 4η σειρά με χρόνο 1:03:84.

• Στο ίδιο αγώνισμα, ο Παναγιώτης Πανάρετος στα 100μ. πρόσθιο, κατετάγη επίσης 7ος στην 5η προκριματική σειρά με χρόνο 1.05.21 καταλαμβάνοντας την 26η θέση στο αγώνισμα.

Τρεις αθλητές εκπροσωπούν την Κύπρο το Σάββατο 25 Ιουλίου, με στόχο διακρίσεις και προκρίσεις στην Ενόργανη Γυμναστική και την Κολύμβηση.

Οι αθλητές της αποστολής της Κυπριακής επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους παρουσίες στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, με τρεις από αυτούς να αγωνίζονται το Σάββατο 25 Ιουλίου στην Ενόργανη Γυμναστική και στην Κολύμβηση ως ακολούθως:

Ενόργανη Γυμναστική

Η Ενόργανη Γυμναστική ανοίγει το πρόγραμμα της με τον τελικό του ομαδικού, ενώ τα αποτελέσματα των προκριματικών σε κάθε ένα από τα έξι αγωνίσματα θα καθορίσουν τις προκρίσεις τόσο για τον τελικό του Σύνθετου Ατομικού όσο και για τους τελικούς των επιμέρους οργάνων.

Ο τελικός του Σύνθετου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, ενώ οι τελικοί των οργάνων θα διεξαχθούν τη Δευτέρα (Άλμα και Ασύμμετρο Δίζυγο) και την Τρίτη (Δοκός Ισορροπίας και Έδαφος).

Η Γεωργία Χαραλάμπους θα επιδιώξει να εξασφαλίσει θέση στον τελικό του Σύνθετου Ατομικού, ένας στόχος που βρίσκεται στις δυνατότητές της, καθώς προκρίνονται οι 18 καλύτερες αθλήτριες με ανώτατο όριο δύο συμμετοχές ανά χώρα. Παράλληλα, θα διεκδικήσει και πρόκριση στους τελικούς των επιμέρους οργάνων.

Κολύμβηση

Η κυπριακή κολύμβηση συνεχίζει την παρουσία της στο Tollcross International Swimming Centre με δύο συμμετοχές στα πρωινά προκριματικά.

Πρώτος θα αγωνιστεί ο Φίλιππος Ιακωβίδης στα 50μ. Ελεύθερο και στη συνέχεια η Μαρία Εροκχίνα στα 100μ. Πρόσθιο.

Όπως επιβεβαιώθηκε και από την πρώτη ημέρα των Αγώνων, το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι δύο Κύπριοι κολυμβητές θα επιδιώξουν να πλησιάσουν ή και να βελτιώσουν τις ατομικές τους επιδόσεις, διεκδικώντας την πρόκριση στους απογευματινούς ημιτελικούς.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

Κολύμβηση (Tollcross International Swimming Centre)

12.56 50μ. Ελεύθερο (Σειρές) : Φίλιππος Ιακωβίδη

13.39 100μ. Πρόσθιο (Σειρές) : Μαρία Εροκχίνα

21.26 50μ. Ελεύθερο (Ημιτελικοί)

22.55 100μ. Πρόσθιο (Ημιτελικοί)

12.00 Ενόργανη Γυμναστική (Arena)

Προκριματικοί Γυναικών / Group 1 Γεωργία Χαραλάμπους (Δίζυγο, Δοκός, Έδαφος, Άλμα)

Πρόγραμμα Ζωντανών Τηλεοπτικών Μεταδόσεων ΡΙΚ 2 / ΡΙΚ HD

Το ΡΙΚ μεταδίδει ζωντανά τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες με περισσότερες από 60 ώρες ζωντανή κάλυψη. Στα αγωνίσματα που συμμετέχουν κύπριοι αθλητές και δεν μεταδίδονται ζωντανά, καλύπτονται από συνεργείο του ΡΙΚ και μεταδίδονται από τις ενημερωτικές εκπομπές του ΡΙΚ.

Στη δεύτερη μέρα των αγώνων η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση θα περιλαμβάνει τα μεσημεριανά προκριματικά της Κολύμβησης όπου λαμβάνουν μέρος δύο κύπριοι κολυμβητές θα ακολουθήσει η Ενόργανη Γυμναστική Γυναικών και το βράδι οι τελικοί της Κολύμβησης ως ακολούθως :

12.30 – 14.00 Κολύμβηση

14.00 – 16.00 Ενόργανη Γυμναστική Γυναικών (Προκρ).

21.00 - 00.15 Κολύμβηση (Τελικοί)

Με σκωτσέζικο χρώμα και το… TARDIS του Doctor Who άνοιξαν οι 23οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στη Γλασκώβη

Με έντονο σκωτσέζικο χαρακτήρα, μουσική, χιούμορ και αναφορές στην ποπ κουλτούρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η τελετή έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στη Γλασκώβη.

Η διοργάνωση, που φιλοξενείται στη κλειστή Arena Hydro, επέλεξε να δώσει έμφαση στη δημιουργικότητα και στην πολιτιστική ταυτότητα της Σκωτίας, αντί για μια υπερπαραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά και πυροτεχνήματα.

Το εντυπωσιακό άνοιγμα της τελετής περιλάμβανε ένα κινηματογραφικό βίντεο εμπνευσμένο από τη δημοφιλή σειρά Doctor Who, με το θρυλικό TARDIS να ταξιδεύει σε εμβληματικά τοπία της Σκωτίας πριν εμφανιστεί μέσα στην αρένα, προσφέροντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Ακολούθησαν μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα με τη συμμετοχή κορυφαίων Σκωτσέζων καλλιτεχνών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, αλλά και στη μακρά ιστορία της Γλασκώβης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρέλαση των αποστολών από τα 74 κράτη και εδάφη της Κοινοπολιτείας, με τους αθλητές να αποθεώνονται από τους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το στάδιο.

Η κυπριακή αποστολή έκανε την εμφάνισή της με την σημαιοφόρο, Έλενα Κουλιτσένκο και την Μαρία Μάρκου που μετέφερε την σκυτάλη, να οδηγούν τους αθλητές στην αρένα, ενώ την τελετή έναρξης την παρακολούθησαν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Χρυσοστόμου, και ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕ, Γιώτης Ιωαννίδης.

Την επίσημη έναρξη των Αγώνων κήρυξε ο βασιλιάς Κάρολος Γ, ο οποίος στο μήνυμά του εξήρε το πνεύμα συνεργασίας και φιλίας που χαρακτηρίζει την Κοινοπολιτεία, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ωκεανών.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners), την PETROLINA (Gold Partner) και τις MEDOCHEMIE και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ (Silver Partners) για τη διαχρονική στήριξή τους στην υλοποίηση της αποστολής της.