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Το μήνυμα Λεμπρόν για τη μετακίνηση στους Σίξερς

ΓΗΠΕΔΟ

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Το μήνυμα Λεμπρόν για τη μετακίνηση στους Σίξερς

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει, αλλά ακόμα αγαπώ αυτό το παιχνίδι και θέλω να νικήσω»

Ο μπασκετικός πλανήτης έμεινε... άναυδος με την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς, να μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια για λογαριασμό των Σίξερς! O σπουδαίος Λεμπρόν, άφησε τους Λέικερς και συνεχίζει στην Πενσυλβάνια.

Άπαντες ανέμεναν την απόφαση που θα λάβει ο «Βασιλιάς» και ο ίδιος με μια ανάρτησή του στο «Χ» ανακοίνωσε το επόμενο του βήμα και τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σε αυτή την απόφαση.

Το μήνυμα του Λεμπρόν Τζέιμς:

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω, και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να αποφασίσω πραγματικά, αλλά ήμουν αρκετά σίγουρος ότι έπαιξα το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής σε εκείνη την τελευταία συνέντευξη Τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν ακόμα αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Ακόμα αγαπάω πραγματικά αυτό το παιχνίδι, και έχω περισσότερα να δώσω.

Οι τελευταίες λίγες εβδομάδες ήταν πραγματικά ξεχωριστές. Ποτέ δεν είχα καταφέρει να μην έχω ιδέα τι να κάνω και να πάρω πραγματικό χρόνο για να σκεφτώ απλώς. Έζησα απίστευτες λίγες εβδομάδες με όλους τους ανθρώπους που αγαπάω προσπαθώντας να βρω νόημα σε όλα έξω. Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν πηγαίνω για τα λεφτά. Δεν πηγαίνω για την οικογένεια. Για τι παλεύω πραγματικά πια;

Θέλω ακόμα να θυσιάσω. Θέλω ακόμα να δουλέψω. Θέλω ακόμα να ιδρώσω. Θέλω ακόμα να ανταγωνιστώ, να νικήσω και να έχω μια ευκαιρία να νιώσω τη γεύση της νίκης ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να κάνουμε τους Philadelphia 76ers μια ομάδα πρωταθλήτρια και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα εμπνεύσω μια νέα βάση οπαδών και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Ευχαριστώ LA. »

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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NBAΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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