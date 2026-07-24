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Προβλημάτισε απέναντι στην Αντβέρπ ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Προβλημάτισε απέναντι στην Αντβέρπ ο Ολυμπιακός

Δέχθηκε φιλική τριάρα η ομάδα του Πειραιά

«Βαριά» ήττα, τη δεύτερη συνολικά στα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας του (μετά το 1-0 απ’ τον Άγιαξ) γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς έχασε με 3-0 απ’ την Αντβέρπ στο «Bosuil Stadion» της Αμβέρσας, πληρώνοντας όλα τα λάθη που έκανε από το 68’ έως το 79’, όταν και δέχθηκε και τα τρία γκολ απ’ τη βελγική ομάδα.

Με ένα ανάμεικτο σχήμα στην ενδεκάδα τους οι Πειραιώτες δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί απέναντι στους Βέλγους, οι οποίοι ξεκινούν το πρωτάθλημά τους στις 7 Αυγούστου (παίζουν με τη Μαλίν) και στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα έβγαλαν μία αρκετά προβληματική εικόνα στα μετόπισθεν.

Στο 10’ και στο 15’ ο Πόποβιτς είχε σωστές αντιδράσεις στις προσπάθειες του Σόμερς, σε ένα μάλλον... άνευρο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε μία καλή στιγμή στο 49’ με το πλασέ του Φίλη από τρομερή ενέργεια του Μαρτίνς, το οποίο πέρασε άουτ. Στο 68’ από σέντρα του Ρέντερς, ο Μεχία έκανε ένα γύρισμα που κόντραρε με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά και να περνάει πάνω απ’ τον Πόποβιτς, δίνοντας την ευκαιρία στον Σόμερς να ανοίξει το σκορ.

Έξι λεπτά αργότερα (74’) από «χλιαρό» διώξιμο της άμυνας, ο Βερστράετεν που μόλις είχε περάσει στον αγώνα με δυνατό σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ στο 79’ από σέντρα του Ρέντερς, ο Σόμερς με ωραίο γυριστό στο πίσω δοκάρι διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Στο 83’ ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία ευκαιρία να μειώσει το σκορ, όμως το πλασέ του Μπακούλα χτύπησε στο δοκάρι. Το επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (25/7, 16:00) κόντρα στην Αλκμάαρ και θα είναι το τελευταίο του πριν από τον πρώτο αγώνα του με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον Γ’ προκριματικό του Champions League.

Κίτρινες: 61’ Τσουνασίμα - 9’ Ντάνι Γκαρθία, 52’ Κουτσίδης

ΑΝΤΒΕΡΠ (Φαρίς Χαρούν): Νοζάβα, Αχόκα, Ντιρκς, Φοφανά, Ιμπραχίμ (66’ Τάιπενς), Ρέντερς, Σόμερς, Τσουνασίμα, Βαλένσια (46’ Μεχία), Βάντερπλας (66’ Ναρχ), Βαν Χέλντεν (71’ Βερστράετεν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Μαφέο (80’ Σάλιακας), Κουτσίδης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Φίλης (71’ Μπακούλας), Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80’ Ζότα Σίλβα), Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71’ Μασούρας).

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